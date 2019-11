"Concerti d'Oggi", il duo Promenade Sauvage inaugura la rassegna al Teatro San Carlo

Sabato 23 novembre alle 20:30 al Teatro San Carlo di Modena si terrà l’appuntamento inaugurale dei Concerti d’Oggi, il progetto AdM che abbraccia musiche di ogni epoca con uno sguardo e un approccio “contemporanei”.

Protagonista del concerto sarà il duo Promenade Sauvage, formato da Luca Piovesan alla fisarmonica e Maarten Stragier alla chitarra elettrica: una formazione inusuale dalla resa sonora straordinaria i cui progetti sono costruiti in stretta collaborazione con i compositori della generazione più recente.

Il concerto, intitolato Shifting Cities, è “un concept a 5 teste” (due strumentisti e tre compositori), un flusso ininterrotto di musica nel quale il viaggio e l’esplorazione del mondo si scontrano con un profondo senso di sradicamento. Shifting Cities è un progetto dei compositori Michelle Lou (Stati Uniti), Mauricio Pauly (Costa Rica/UK), Santiago Diez-Fischer (Argentina/Svizzera), e di Promenade Sauvage (Bruxelles), realizzato in collaborazione con CHAMP D’ACTION: un'ora di musica coinvolgente, ininterrotta e stilisticamente sorprendente.

L’ingresso al concerto costa 10 € per il biglietto a prezzo intero, 5 € per i soci sottoscrittori ed è gratuito per i soci sostenitori.

Il concerto è realizzato con il contributo finanziario del Comune di Modena, della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e della Regione Emilia Romagna.

Promenade Sauvage ha preso parte a festival come Music@VillaRomana (Firenze), Sound of Wander (Milano), Composit (Rieti), e Boston Guitarfest. In più, le esperienze di musicisti di Piovesan e Stragier includono collaborazioni con Ensemble Intercontemporain, Ictus, Plus Minus, Boston Modern Orchestra Project e Neue Vocalsolisten ed esecuzioni in luoghi quali Donaueschinger Musiktage, Lucerne Festival, Festival d’Automne, Tanglewood, Teatro la Fenice, Teatro Massimo, Tokyo Opera City Hall e Bozar.

Per informazioni: tel 3296336877, info@amicidellamusicamodena.it