"Libriamodena", la rassegna dell'editoria modenese giunge alla sua 67° Edizione

In occasione della rassegna natalizia di Libriamodena, giunta alla sua 67° edizione, gli editori modenesi allestiranno sotto i portici di Piazza Grande a Modena una Mostra mercato. Per l'occasione avranno luogo incontri con gli autori, presentazioni libri, concorsi, laboratori e ancora letture animate per bambini.

Ecco il calendario dettagliato di tutti gli incontri organizzati dall'Associazione Editori Modenesi, che si svolgeranno tra sabato 7 e domenica 8 Dicembre 2019 in Galleria Europa.

Sabato 7 dicembre 2019

ore 15:00 • Paolo Vacondio - "Sediamoci qui. Introduzione alle cure palliative". Le cure palliative nei trattamenti di fine vita per i malati terminali e il concetto rivoluzionario di “medicina scalza”, priva di saccenza e arroganza, sulle corde di quella sensibilità che solo i piedi nudi permettono (Incontri editrice)

Le cure palliative nei trattamenti di fine vita per i malati terminali e il concetto rivoluzionario di “medicina scalza”, priva di saccenza e arroganza, sulle corde di quella sensibilità che solo i piedi nudi permettono (Incontri editrice) ore 15:50 • Paolo Luppi - MUT – "Una storia della Modena dei Celti ai tempi della conquista romana". Raccolta di poesie, illustrate da Pietro Paganelli. Nel tono dei codici medievali, il linguaggio della grezza che ognuno, nel corso del suo tempo, ha l’opportunità di levigare • Edizioni Il Fiorino

Raccolta di poesie, illustrate da Pietro Paganelli. Nel tono dei codici medievali, il linguaggio della grezza che ognuno, nel corso del suo tempo, ha l’opportunità di levigare • Edizioni Il Fiorino ore 16:40 • Daniel Degli Esposti - "Mario Ricci “Armando” dal mito alla storia". La storia di uno dei nostri più importanti comandanti partigiani: dall’esilio in Francia alla guerra di Spagna, al confino a Ventotene, alla Resistenza nel Frignano, all’esperienza politica del Dopoguerra, un uomo che ha dato un senso alla parola “antifascismo” • Almayer Edizioni

La storia di uno dei nostri più importanti comandanti partigiani: dall’esilio in Francia alla guerra di Spagna, al confino a Ventotene, alla Resistenza nel Frignano, all’esperienza politica del Dopoguerra, un uomo che ha dato un senso alla parola “antifascismo” • Almayer Edizioni ore 17:30 • Guido Zaccarelli "#essereGiornalista2020 nell’era della Conoscenza Condivisa". Un viaggio nel mondo variegato delle aziende, della scuola, della cultura, dei valori dell’etica, fino ai fondamenti della società civile • Edizioni Damster

Un viaggio nel mondo variegato delle aziende, della scuola, della cultura, dei valori dell’etica, fino ai fondamenti della società civile • Edizioni Damster ore 18:20 • Aperitivo letterario - "Vite a gettoni". Spettacolo tra lettura e musica del romanzo breve con l’autrice Elisa Cattini, l’attrice Sara Gozzi e la chitarra di Mattia Morselli • Errekappa Edizioni

Domenica 8 dicembre 2019