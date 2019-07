Fiorano, un mese di grandi film per la rassegna estiva "Cinema Aperto" del Teatro Astoria

Per tutto il mese di luglio e fino al 7 agosto il cinema teatro Astoria di Fiorano Modenese propone una rassegna estiva di grandi film, al costo di soli 3 euro ad ingresso. L’iniziativa è organizzata da Tir danza e dall’amministrazione comunale.

Ogni mercoledì, alle ore 21.00, seduti comodamente, al fresco, nella sala climatizzata del cinema, senza l’incubo delle zanzare e con un'ottima resa audio e video, sarà possibile godersi la visione un bel film, tra quelli che nell’ultima stagione hanno sbancato al botteghino o agli Oscar 2019.

La rassegna estiva comincia mercoledì 3 luglio con Bohemin Rhapsody, dedicato ai Queen, campione di incassi e vincitore di quattro premi Oscar film; segue mercoledì 10 luglio il film ‘La Favorita’, ambientato nell’Inghilterra del XVII secolo, che ha ottenuto un Oscar e due premi al Festival di Venezia 2019. Mercoledì 17 luglio ci si immerge nell’avventura con ‘Aquaman’, mentre il 24 luglio è in programma l’ultimo film drammatico di Clint Eastwood: “Il corriere- The mule”. Per finire mercoledì 31 luglio la rassegna estiva di Fiorano propone la commedia musicale ‘A star is born’, altra pellicola campione di incassi e vincitrice di un premio Oscar e mercoledì 7 agosto si chiude con l’azione degli ‘Avengers: End game’.