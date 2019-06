Mozart al Cimitero di San Cataldo, al via la rassegna operistica Fuori Luogo

Fondazione Teatro Comunale di Modena in collaborazione con Cajka Teatro d’Avanguardia Popolare presentano due spettacoli operistici per Fuori Luogo, rassegna nata dal Teatro Cajka per promuovere e fruire in maniera diversa luoghi e spazi della quotidianità attraverso iniziative culturali dal forte carattere aggregativo.

Dedicati a due opere di Mozart - delle quali verranno interpretati una selezione di numeri musicali in forma semiscenica - gli appuntamenti saranno con il Don Giovanni al Cimitero di San Cataldo martedì 25 giugno 2019 alle 21 (accesso Strada San Cataldo), e con Le Nozze di Figaro al Parco della Grotta il giorno 26 alla stessa ora (Viale Caduti sul lavoro, accesso difronte al civico 236).

Entrambi gli spettacoli vedranno la partecipazione degli allievi del Corso di alta Formazione per cantanti lirici della Fondazione Teatro Comunale Modena e del Master di tecnica vocale ed interpretazione del repertorio tenuto da Raina Kabaivanska all'Istituto Superiore di Studi Musicali Vecchi-Tonelli.

Le arie più famose ed emblematiche del Don Giovanni si fonderanno nella cornice suggestiva e metafisica della “Macchina Modenese” - l’ala del cimitero di San Cataldo firmata dagli architetti Aldo Rossi e Gianni Braghieri. Due linguaggi della scena dal vivo, opera e prosa, si uniranno per creare una performance coinvolgente del celebre titolo mozartiano nel suo richiamo al mondo dei morti.

Prosa e belcanto animeranno anche le peripezie de Le Nozze di Figaro in scena il giorno seguente, rivalutando nella leggerezza della commedia dapontiana l’ambientazione insolita e suggestiva del parco ‘incastonato’ fra le architetture industriali di Modena Est.

Per il Don Giovanni, i posti sono limitati e la prenotazione obbligatoria scrivendo a cajkateatro@gmail.com o telefonando al 345 0851765 (biglietti 10 euro interi, 8 per studenti e 5 per under 16). Al Parco della Grotta invece l’accesso sarà libero e gratuito. Durata degli spettacoli 50’ circa.