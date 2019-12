Jazz, continua la rassegna allo Stone Cafè con la little big band "12 Tones Collective"

Continua a Vignola, trascinata dal successo di pubblico, la rassegna Jazz in'It Live at Stone Cafè e lo fa, sabato 7 Dicembre con l'esibizione del “12 Tones Collective”.

L' ensemble nasce nel 2014 per volere del compositore ed arrangiatore Roberto Sansuini, con l'intento di far rivivere il formato della cosiddetta Little Big Band, ossimoro con il quale si usa definire una big-band di dimensioni ridotte. Questo tipo di formazione fu abbastanza popolare negli anni cinquanta grazie alla sua capacità di ricreare un sound simile a quello di una big-band, caratterizzato da sonorità che possono spaziare dalla delicatezza di un gruppo cameristico fino al forte impatto dato da una grande formazione. Forse sorta con l'esigenza di limitare i budget, la Little Big Band, grazie al lavoro di grandi arrangiatori quali Marty Paich, Lennie Niehaus, Benny Golson, Gerry Mulligan e tanti altri, ha col tempo acquisito una sua identità ben precisa ed il repertorio presentato dal “12 Tones Collective” è in linea proprio con questa tradizione.

Tutti i brani sono arrangiamenti originali di standard assai celebri, scritti per mano di Roberto Sansuini e quello che ascolterà sarà un omaggio al repertorio strumentale di Parker, Coltrane, Monk, Mulligan e tatni altri, insomma, un viaggio che esplorerà gli anni dell’hard-bop da un lato e del cool dall’altro.

Il gruppo, composto da 12 tra i più affermati musicisti a livello nazionale e non solo, è formato da 4 saxofoni, 3 tromboni, 2 trombe e sezione ritmica.

Il concerto si terrà a Vignola allo Stones Cafè alle ore 22,00. Ingresso gratuito.