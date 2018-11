Suoni entro le mura. Rassegna musicale alla Rocca di Vignola

Appassionare alle note della storia, ampliando gli orizzonti della cultura musicale dei cittadini e delle nuove generazioni: è anche questo uno degli obiettivi del “fare cultura” della Fondazione di Vignola, che da ormai quindici anni promuove la rassegna di concerti “Suoni entro le mura”. Gli appuntamenti tornano alla Rocca di Vignola, presso la Sala dei Leoni e dei Leopardi, a partire da domenica 18 novembre, con ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti. “Perché la musica è un bene prezioso - spiega la vice presidente della Fondazione Gloria Vignali - e da sempre nel nostro calendario d’iniziative cerchiamo di valorizzarla, portando a Vignola stili e generi musicali diversi. La Rocca è infatti un luogo di emozioni, in cui possono e devono trovare spazio eventi di qualità, proprio come Suoni entro le mura”.

In collaborazione con il Circolo Musicale G. Bononcini la quindicesima edizione di “Suoni entro le Mura” propone il “Divertimento” in musica, fra forma e attitudine, giocando sui concerti da camera che nel 1700 venivano eseguiti nei salotti dei nobili o ricchi borghesi per accompagnare le ricorrenze famigliari. I primi due appuntamenti, “Quartetto di ottoni” e “Duo flauto e pianoforte”, rispettivamente il 18 e il 25 novembre - come tutti i concerti a partire dalle ore 16.30 e della durata di un’ora circa - ricalcheranno timbri e sonorità dei concerti salottieri del '700 e '800, grazie all’utilizzo di strumenti originali dell'epoca. Nel terzo concerto invece, “Recital pianistico”, in programma il 2 dicembre, le melodie del pianoforte rielaboreranno opere classiche trascritte e arrangiate, mantenendo riconoscibili gli accenni musicali di partenza. Il 9 dicembre sarà la volta del “Duo violino e pianoforte”, dedicato al violino nei suoi aspetti più suadenti, mentre a chiudere la rassegna musicale domenica 16 dicembre sarà “Che divertimento!”: un concerto dei giovani compositori del Conservatorio G.B. Marini di Bologna con una rielaborazione del divertimento classico in veste contemporanea.

La Fondazione di Vignola mette a disposizione il proprio patrimonio per promuovere lo sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio su cui opera, mediante la realizzazione di propri progetti, ovvero il sostegno economico a iniziative promosse da enti pubblici e privati, privi di scopo di lucro. I settori più rilevanti in cui opera sono arte e attività e beni culturali, educazione, istruzione e formazione, ricerca scientifica e tecnologica, sviluppo locale, volontariato, filantropia e beneficienza.

Il Circolo Musicale G. Bononcini si occupa di divulgazione della cultura musicale sotto molteplici aspetti che vanno dalla formazione alla realizzazione di rassegne concertistiche, fino a Festival jazz ed eventi live. Le sedi in cui l’associazione opera sono quattro: due a Vignola, una a Pavullo e una a Bologna. L’ambito educativo è il cuore pulsante dell’attività con oltre 200 allievi nelle diverse aree. Inoltre promuove iniziative culturali in correlazione con i territori in cui lavora al fine di creare una connessione di risorse umane e di arricchimento personale e culturale.