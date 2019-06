"Note d'Estate", Simone Cristicchi e altri volti noti del panorama musicale italiano ospiti alla rassegna sassolese

Organizzata grazie alla collaborazione della Fondazione Arturo Toscanini e il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, la rassegna Note d’estate avrà inizio venerdì 28 giugno con “L’Odissea di Kubrick” raccontata da Federico Buffa.

In un luogo fuori dal tempo, sulle note dei brani che hanno forgiato il mondo musicale della cinematografia di Kubrick, il grande storyteller italiano accompagnato dall’Orchestra dell'Emilia-Romagna Arturo Toscanini racconta l’odissea del regista nel dare corpo alla storia dell’umanità dalla sua alba e oltre l’infinito.

La magia del genio di Mozart sarà di scena venerdì 12 luglio con “Fiaba, mito, dramma: un caleidoscopio di emozioni”, un grande viaggio attraverso le più note sinfonie mozartiane. Sul palco di Piazzale della Rosa l’Orchestra dell'Emilia-Romagna Arturo Toscanini diretta dal Maestro Nicola Valentini e Mihaela Costea al violino solista. Oltre all’amatissima Sinfonia n. 40, il concerto prevede l’esecuzione di due famosissime Ou­verture: quella de Le Nozze di Figaro e quella del Don Giovanni. Ma irresistibile sarà anche la musica che esce dal funambolico violino di Tartini: la sua Sonata in sol minore (trascritta per violino e archi ma con la stessa tonalità della Sinfonia di Mozart) ammalierà con i virtuosismi della sua vibrante melodia, divenuta celebre come Il Trillo del Diavolo.

Gran finale venerdì 19 luglio con Simone Cristicchi che, accompagnato dall’Orchestra dell'Emilia-Romagna Arturo Toscanini, dopo il grande successo di Sanremo con il brano “Abbi cura di me”, presenterà un nuovo pro­getto con La Toscanini: un percorso musicale dei suoi successi rivisitati in chiave sinfonica. L’obiettivo? Lasciare un segno nel cuore delle persone.

Tutti i concerti si svolgeranno in Piazzale della Rosa e avranno inizio alle 21.15.

L’ingresso è gratuito e consentito fino a esaurimento posti disponibili. Per informazioni è possibile contattare il Servizio attività culturali del Comune di Sassuolo (0536/880965), l’Urp (0536/880801), oppure vistare il sito internet.