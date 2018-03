Cinema, Rassegna Oscar 2018 con quattro appuntamenti al Victoria

Come tutti gli anni, anche quest’anno abbiamo il piacere di presentare la Rassegna dedicata ai vincitori dei Premi Oscar 2018.

Quattro film e altri tre (che abbiamo già in programmazione) che verranno proiettati per rivivere i grandi vincitori al cinema. Le proiezioni saranno sempre di lunedì e saranno due, alle 17:50 e alle 21:00. Tutti i film saranno al prezzo unico di 5 euro.

Il calendario

- Lunedì 19 marzo “Chiamami col tuo nome” diretto da Luca Guadagnino

“La pellicola, con protagonisti Timothée Chamalet e Armie Hammer, diretto da Luca Guadagnino porta lo spettatore nella Crema degli anni 80, circondata dalle campagne della pianura padana e proprio qui, nasce un grande amore, quello fra il giovane Elio e Oliver. Il film ha vinto l’oscar come miglior sceneggiatura originale di James Ivory”.

- Lunedì 26 marzo “L’ora più buia” diretto da Joe Wright

“La vicende politiche dell’Inghilterra degli anni 40 con a capo il primo ministro Winston Churcihll raccontata dal regista Joe Wright. Nei panni di Churchill, Gary Oldman che si è aggiudicato la statuetta come miglior attore protagonista. Il film ha inoltre vinto il premio come miglior trucco”.

- Lunedì 9 aprile “Tre manifesti a Ebbing, Missouri” diretto da Martin McDonagh

“Una madre che cerca giustizia per l’omicidio della figlia e una società che si sgretola sotto il peso della corruzione, disonestà, dove sono i bulli ad avere la meglio. Ma non per Mildred, interpretata da Frances Mc Dormand (oscar miglior attrice protagonista) che decide di farsi giustizia da sola e trova il modo, attraverso tre manifesti che appena sulla statale, rossi con su scritto “"Stuprata mentre stava morendo", "E ancora nessun arresto", "Come mai, sceriffo Willoughby?". Mildred si rivolge allo sceriffo (Woody Harrelston) e il suo vice interpretato da Sam Rockwell (Oscar miglior attore non protagonista).

- Lunedì 16 aprile “Dunkirk” di Christopher Nolan

Tre premi oscar per il film, scritto e diretto da Nolan, tra cui Miglior montaggio, Miglior sonoro e Miglior Montaggio sonoro. Un’opera che trasporta lo spettatore sulle coste di Dunkerque, siamo nel 1940, dopo l’invasione della Francia dalla Germania capitanata da Hitler. Tre strutture narrative con tre tempi diversi: terraferma (una settimana), mare (un giorno) e cielo (un’ora).

Inoltre attualmente al cinema potete trovare già in programmazione: La forma dell’acqua (Miglior film, miglior regia, miglior scenografia, miglior colonna sonora) di Guillermo del Toro: Lady Bird di Greta Garwin e Il filo nascosto di Paul Thomas Anderson (miglior costumi).

Per maggiori informazioni potete contattare Jessica Andreola, direttrice del cinema allo 3489126848.

Evento facebook: [ https://www.facebook.com/events/192224081376841/ ]