Rassegna "Schermi e Palcoscenici", inaugura la stagione 2020 con "Gamberetti per tutti"

Quinta stagione per “Schermi e Palcoscenici – Dalla parola all’immagine”, la fortunata e ormai consolidata collaborazione fra Associazione Circuito Cinema ed Emilia Romagna Teatro Fondazione: una rassegna di film che si intreccia con le tante storie destinate ad attraversare il palco del Teatro Storchi e quello del Teatro delle Passioni.

In occasione dei tre spettacoli de La trilogia sull’identità di Liv Ferracchiati in scena dal 21 al 26 gennaio al Teatro delle Passioni e in collaborazione con Arcigay Modena Matthew Shepard, giovedì 16 gennaio alle ore 21.15 alla Sala Truffaut di Modena verrà proiettato Gamberetti per tutti di Cédric Le Gallo e Maxime Govare.

Dopo aver fatto dichiarazioni omofobiche, Mathias Le Goff (Nicolas Gob), vice campione mondiale di nuoto ormai a fine carriera, è condannato a allenare Les Crevettes Pailletées, una squadra di pallanuoto formata da atleti gay, il cui obbiettivo è qualificarsi per partecipare ai Gay Games che si svolgono in Croazia. La rassegna si snoderà fino alla prossima primavera per offrire al pubblico uno strumento di riflessione per approfondire il legame fra teatro e cinema.



Ingresso e riduzioni:

Gli abbonati ERT della stagione 201 /20 hanno diritto al biglietto ridotto a 5,00 € (invece di 6,50 €) per le proiezioni della rassegna

Presentando alla biglietteria del Teatro Storchi e del Teatro delle Passioni il biglietto della proiezione cinematografica, si avrà diritto alla riduzione del 50% sul prezzo del biglietto per gli spettacoli della trilogia legati alla proiezione.

Biglietto scontato al 50% per gli spettacoli della trilogia al Teatro delle Passioni anche per gli iscritti Arcigay Modena Matthew Shepard.

Informazioni:

Fondazione Emilia Romagna Teatro Tel. 059/2136011; info@emiliaromagnateatro.com. Sala Truffaut Tel. 059/236288 info@salatruffaut.it.