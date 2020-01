Giornata della Memoria, al Teatro Alberione va in scena "Biancaneve non abita nel Lager"

In occasione della Giornata della Memoria, domenica 26 gennaio al Teatro Alberione andrà in scena il reading - concerto "Biancaneve non abita nel Lager - La storia vera di Perla Ovitz".

Questo nuovo reading de "Il Leggio", scritto e diretto da Sandra Tassi prende spunto da una vicenda autentica ma rimasta in sordina a lungo, sino alla morte dell’ultimo sopravvissuto.

La protagonista - Perla Ovitz - messa alla prova fin dall’infanzia da un’esistenza fortemente problematica, ha trovato nella musica un’eccezionale risorsa per guardare comunque alla vita con atteggiamento positivo. Deportata a Auschwitz e finita nelle mani di Josef Mengele, riesce a sopravvivere al lager e in seguito, grazie al suo talento di pianista e all’insegnamento della musica impara a convivere con i fantasmi del proprio passato e a recuperare un nuovo equilibrio. Come omaggio a Perla Ovitz, questo spettacolo si presenta sotto la forma di un reading-concerto e ampio spazio sarà dedicato all’esecuzione di brani musicali classici, eseguiti al pianoforte dal M° Alessandro Di Marco.

Al termine dello spettacolo una conversazione storica sui temi del reading con il Prof. F. M. Feltri. L’elaborazione del testo per il reading e le scelte di regia, nella sobrietà della scenografia e con l’incisività di un una lettura polifonica vogliono rendere a tutti i musicisti ebrei che hanno portato la musica come elemento di identità dentro ai lager, e dentro al cuore dei prigionieri.

Lo spettacolo gode del Patrocinio del Comune di Modena.