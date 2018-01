“L’alba ci colse come un tradimento". Parole, immagini, musiche per raccontare le memorie della deportazione

Per il Giorno della Memoria tre tappe in provincia di Modena per raccontare la memoria della deportazione. Attraverso la lettura di brani, testimonianze e diari di deportati uno storico racconta il fenomeno della deportazione nelle sue tre principali tipologie: deportazione militare, deportazione politica e deportazione razziale. Il reading di memoria "L'alba ci colse come un tradimento" di Giovanni Taurasi, con l'accompagnamento musicale di Stefano Garuti, andrà in scena martedì 23 gennaio alle ore 21 all'Associazione Culturale Appenappena di Carpi; giovedì 25 alle 21 in Auditorium comunale di Medolla e lunedì 29 ore 20,30 presso la Sala Centopassi di Bastiglia.

Giovanni Taurasi, storico e narratore, ha pubblicato libri, curato volumi, mostre e allestimenti museali sulla storia del Novecento e realizzato progetti di divulgazione storica, spettacoli teatrali e history telling. È stato Direttore della Fondazione ex Campo Fossoli e amministratore dell'Istituto Storico di Modena.

Stefano Garuti, tastierista e fisarmonicista, è membro del gruppo folk-rock Tupamaros, con cui ha pubblicato quattro album. Compositore e arrangiatore si è dedicato soprattutto alla scrittura di brani e colonne sonore per musical e teatro.