Magic Mandolin, recital per mandolino solo con Evan J. Marshall

Nuovo appuntamento di “Protagonista il Mandolino" rassegna di eventi dedicati al mandolino quali concerti, masterclass, proiezioni di film, conferenze, esposizioni di quadri e di strumenti musicali, concorso internazionale, organizzata dall'Associazione "Ensemble Mandolinistico Estense". Il cartellone di questa edizione, dedicata ai virtuosi del mandolino del mondo, presenta per questo concerto di sabato 10 marzo 2018 ore 18:00 presso il Teatro del Collegio Fondazione San Carlo – Via San Carlo 5 Modena – ingresso libero – l'ultimo solista straniero invitato: il californiano Evan J. Marshall, vera e propria leggenda vivente per uno spettacolo unico, presentato per la prima volta in Italia. Virtuoso mandolinista di fama internazionale, è considerato uno dei migliori interpreti solisti al mondo per la tecnica del Duo-Style. L'effetto di questa tecnica è che pur suonando da solo, si riesce a dare l'impressione di ascoltare diversi mandolini suonare contemporaneamente. La sua cifra stilistica è classica, con forti influenze delle tradizioni popolari italiane e americane. Il mito della chitarra country, Chet Atkins, ha definito Evan "...un vero virtuoso, uno dei pochi grandi musicisti del nostro tempo...".

Ispirato da Atkins e dal violinista Jascha Heifetz, Evan ha creato un approccio unico e riconoscibile alla performance di mandolino solista riuscendo ad eseguire contemporaneamente linee di basso, accordi, brani rapsodici e melodie tremolate. Ha iniziato gli studi di violino classico all'età di sette anni e ha iniziato a dedicarsi al mandolino all'età di quattordici anni.

Oltre alle esibizioni solistiche, Evan è stato spesso ospite d'onore di numerose orchestre sinfoniche degli Stati Uniti, tra cui quelle di Houston, Phoenix, Long Beach, Grand Rapids, Fort Worth, San Antonio, Jacksonville e Pensacola.

Due delle sue registrazioni di mandolinista solista sono state pubblicate dalla Rounder Records: il Washington Post ha definito gli arrangiamenti da solista di Evan Marshall "...davvero abbaglianti..." ed il Fresno Bee "...da capogiro...". Il Raleigh-Durham Indipendent l'ha descritto come "..sovrumano...", mentre il St. Paul Pioneer Press lo ha applaudito per una "...stupenda padronanza dell'interpretazione..." consacrandolo come Magic Mandolin. Evan ha anche registrato cinque CD solisti per la sua etichetta, la Mandolin Conservatory-

Tra il 1993 e il 2005 egli è stato ospite d'onore a Disneyland, eseguendo il suo arrangiamento dell'Ouverture del Guglielmo Tell per circa due milioni di visitatori al famoso Golden Horseshoe Theatre nel corso di 10.000 spettacoli. Ha suonato e insegnato in numerose masterclass regionali e internazionali per mandolinisti.

Don Stiernberg lo ha definito come "...il Michael Jordan del mandolino...".

Il programma che eseguirà al San Carlo si basa sull'originale reinterpretazione di melodie popolari americane, celebri canzoni napoletane ed italiane (Maria Marì, Torna a Surriento, Non ti scordar di me) e brani classici (Schubert, Haendel, Brahms e Rossini).