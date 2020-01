Memoria. A Medolla un recital sul beato Odoardo Focherini

Lunedì 27 gennaio alle ore 21 (ingresso gratuito) al Cinema Teatro Facchini di Medolla sarà presentato il recital "La vita giusta. Odoardo Focherini 1907-1944”, narrazione tra suoni e immagini in occasione del 75° Giorno della Memoria, a cura di Rita Guerzoni. In scena Elisa Debbi (voce), Elia Filippini (Pianoforte), Marcin Pellegrino (oboe) e Giovanni Tioli (chitarra). Nella giornata che a livello internazionale ricorda l’Olocausto e le sue vittime, nell’appuntamento organizzato dal Centro Culturale Comunale di Medolla si vuole dunque approfondire la straordinaria figura di Odoardo Focherini.

Nato a Carpi da genitori trentini, formatosi all’apostolato tramite l’adesione all’Azione Cattolica, sposò Maria Marchesi, che gli diede sette figli. Assicuratore e allo stesso tempo collaboratore con varie testate come il quotidiano L’Avvenire d’Italia, con l’ingresso del nostro Paese nella Seconda guerra mondiale, mise in piedi una rete di sostegno per far sfuggire alla persecuzione oltre cento ebrei. Dopo aver salvato l’ultimo, fu arrestato dalla polizia nazifascista e internato nei campi di concentramento di Fossoli, Gries, Flossenburg e Hersbruck. Morì in quest’ultimo luogo, a 37 anni, il 27 dicembre 1944. È stato beatificato a Carpi il 15 giugno 2013, sotto il pontificato di papa Francesco.

Al termine del recital verrà offerto un assaggio della Torta degli Ebrei.