"Red - caccia all'assassino", torna il gioco investigativo a coppie promosso da Avis

Uno strano caso di suicidio allo studentato, diversi indagati, enigmi da sciogliere e tre ore di tempo per risolvere il giallo. Tutto questo accadrà domenica 27 maggio nella quinta edizione di "Red - caccia all'assassino" il gioco investigativo a coppie promosso dai giovani dell’Avis provinciale che mette alla prova squadre di aspiranti detective in un percorso ad indizi che si svolgerà nelle vie del centro di Modena. Le iscrizioni sono già aperte per questo nuovo mistero dal titolo "Gratia Plena”, parole enigmatiche di cui solo seguendo le tracce si capirà il significato.

Il gioco prenderà il via alle 15 al Convitto San Filippo Neri in via S.Orsola 52 e proseguirà fino alle 19 con le premiazioni. Alle coppie di aspiranti detective, che dovranno essere munite di smartphone o tablet collegati in rete, verrà consegnato alla partenza il dossier investigativo che li condurrà al luogo del delitto attraverso una serie di indizi. I partecipanti dovranno interpretarli, ricostruire la trama ed naturalmente individuare il colpevole.

Alle prime dieci coppie classificate in premio viaggi e soggiorni tutti da scoprire. L’iniziativa che tingerà di rosso le vie del centro si svolge come ogni anno con l’obiettivo di divertire e coinvolgere soprattutto i ragazzi in una modalità insolita sul tema della donazione volontaria del sangue. "Red – caccia all’assassino” si avvale del patrocinio del Comune di Modena e della collaborazione di Er.go, l'Azienda Regionale per il diritto agli studi superiori e della Fondazione San Filippo Neri.

Gli aspiranti detective possono iscriversi, versando una quota di 20 euro a coppia, on line sul sito modena.avisemiliaromagna.it o sulla pagina facebook Red caccia all'assassino o recarsi direttamente agli uffici Avis provinciale di via Livio Borri 40 tutte le mattine (domenica esclusa). Per tutte le info è possibile telefonare all’Avis provinciale 059 3684911 o al 3456564205 o inviare una mail a concorso@avismodena.it