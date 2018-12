“La Regina delle Nevi”, uno spettacolo del Teatro dell’Orsa

Sabato 15 dicembre, alle 10.30, la biblioteca comunale “Edmondo Berselli” di Campogalliano (via Rubiera 1) propone lo spettacolo “La Regina delle Nevi” del Teatro dell’Orsa di Reggio Emilia. L’ingresso è gratuito.

Rivolto a un pubblico di bambini dai 4 anni in su, lo spettacolo è una narrazione che evoca castelli di ghiaccio, doni fatati, renne ribelli che bussano ai vetri appannati per farsi ascoltare. Il tempo delle storie allunga le giornate dell’inverno, le fiabe ci portano lontano in paesaggi imbiancati e misteriosi a inseguire parole prodigiose, a compiere imprese generose, a scaldarci e avvolgerci di incanto e attesa. Lungo le parole della nota fiaba di Andersen, si srotola una storia indimenticabile di amicizia e di coraggio.

In scena Monica Morini, la regia è di Bernardino Bonzani, la musica dal vivo di Gaetano Nenna. Info: 059.526176, biblioteca@comune.campogalliano.mo.it