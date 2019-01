RDF, il format del Parlamento europeo arriva a Carpi: si parlerà di mobilità e partecipazione giovanile

Mercoledì 30 gennaio alle ore 18 lo Spazio Giovani Mac’è! ospiterà per la prima volta a Carpi il Regional Discussion Forum. Il tema dell’incontro verterà su ‘mobilità e partecipazione’, ossia come l’Europa contribuisca a sviluppare competenze, abilità e conoscenze, promuovendo esperienze formative, professionali e relazionali grazie ai programmi offerti ai giovani.

Il Regional Discussion Forum (RDF) è un format del Parlamento europeo volto a portare sul territorio i referenti europei per raccogliere sollecitazioni e proposte su temi al centro del dibattito parlamentare e della futura attività legislativa.

Le politiche per i giovani sono il tema strategico sul quale il Parlamento europeo si sta impegnando su vari fronti negli ultimi anni. Durante questo ‘tour nelle città’ viene proposto un approfondimento sui temi ‘giovani’ e ‘mobilità’ in un tavolo di confronto con esponenti istituzionali e giovani. In apertura verrà proiettato il videomessaggio dell’europarlamentare Cécile Kashetu Kyenge.

Dopo i saluti del Sindaco Alberto Bellelli, nella sala ganci dello Spazio giovani Mac’è! si alterneranno gli interventi dell’assessore alle Politiche Giovanili Milena Saina, in rappresentanza del Comune di Gianni Cottafavi, responsabile del Servizio Cultura e Giovani della Regione Emilia-Romagna, di Matteo Carbone, presidente dell’Erasmus Student Network Italia e di Anna Catasta del Centro di Iniziativa Europea di Milano in rappresentanza dell’Ufficio del Parlamento Europeo a Milano.

Saranno inoltre approfondite le ricadute concrete delle politiche locali ed europee a livello territoriale grazie agli interventi di giovani carpigiani che hanno avuto recenti esperienze formative e professionali in Europa e il caso di Radioimmaginiaria, il primo network radiofonico europeo di adolescenti, che trasmette in cinque lingue e con sedi in Italia e in Europa.

Moderatore dell’incontro sarà Ramon Magi, Presidente dell’Eurodesk Italy (Tbc).

La partecipazione all'iniziativa è gratuita. Per ulteriori informazioni contattare politichegiovanili@comune.carpi.mo.it; tel. 059 649048/ 059 649009.