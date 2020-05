Religione ed economia post-Covid: appuntamento con il Prof. Mosconi e Mons. Castellucci

Come ripartire dopo il lockdown, sia dal punto di vista etico-religioso che economico. Ne parlano l’Arcivescovo di Modena-Nonantola mons. Erio Castellucci e Franco Mosconi, docente di Economia industriale all'Università di Parma, protagonisti di un dialogo on line in programma martedì 12 maggio alle 15. È possibile seguire l'incontro attraverso GoToWebinar a questo link.

Il vescovo Erio e l’economista carpigiano sono gli ospiti dell'evento finale di Imprendocoop, il progetto di Confcooperative Modena che favorisce l’occupazione e l’imprenditorialità. Al termine del loro dialogo, moderato dal direttore di Trc Ettore Tazzioli, vengono premiati i partecipanti alla sesta edizione di Imprendocoop, il cui percorso formativo si è concluso a febbraio.

Imprendocoop, realizzato in collaborazione con Laboratori Aperti Fondazione Brodolini, è sostenuto dal Comune di Modena, Emil Banca, Camera di commercio di Modena e Coop Up, la rete di Confcooperative nazionale per le idee, l'innovazione e lo sviluppo di imprese. Inoltre è patrocinato da Regione Emilia-Romagna, Università di Modena e Reggio e Fondazione Democenter-Sipe.