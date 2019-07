Kiwi History Summer, un tuffo negli anni '70, '80 e '90 in ricordo della storica discoteca

Sabato 6 luglio a Vignola, in viale Mazzini, è in programma il "Kiwi History Summer", una serata “remember” del Kiwi, la storica discoteca di Piumazzo di Castelfranco che anche per tanti vignolesi e per tutto il territorio in genere è stata per oltre quarant’anni un punto di riferimento per fare festa e divertirsi.

Dalle 19.30, si potranno ballare, proprio come un tempo, tutti i grandi successi degli Anni 70/80/90, che saranno proposti dagli ex dj del Kiwi.

Insieme a Massimo Gavioli, storico dj di questo locale, ci saranno anche i dj Maurizio Sforza (il primo del Kiwi), Max Kelly (storico dj del ​Kiwino”),​ Gargamella (Andrea Tonelli)​, Simon J Barollo, dj Linux e il Mitico Laser. Non mancheranno anche le poltrone storiche ​del Kiwini e Kiwino.

La serata è in collaborazione con Radio Stella e ha il patrocinio del Comune di Vignola. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti.