Disco music in piazza, il “Remember Nuovo Mondo” fa ballare Castelnuovo

Una serata amarcord, sulle note della disco music degli anni '70 e '80: domani, sabato 21 luglio, il centro di Castelnuovo Rangone si trasforma in una grande discoteca con l'evento “Remember Nuovo Mondo”, giunto alla terzo edizione e promosso da Castelnuovo Immagina, l'associazione che riunisce i commercianti del paese.

Per tutta la serata, dall'imperdibile sapore vintage, protagonista sarà la musica disco, funky e afro con i dj del Nuovo Mondo, la discoteca di Ca' di Sola che per vent’anni, dai primi ’70 alla fine degli ’80, è stato un’icona e una meta obbligata per giovani e appassionati di musica di Modena e provincia.

Chi verrà con moto, vespa e auto d’epoca potrà disporle in un' area riservata (e avrà diritto ad un buono consumazione omaggio). Chi si presenterà con l’abbigliamento in stile anni ’70/’80 parteciperà alla premiazione miglior “Remember Nuovo Mondo 2018” con un week end per 2 persone a Gatteo Mare (FC), presso l’hotel Imperiale.

Per tutta la serata saranno presenti punti di ristoro con borlenghi e piadine. In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a domenica 22 Luglio.