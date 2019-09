Remember Picchio Rosso e Damadorè, salto nel tempo in Piazza Calcagnini

Prosegue la quarantottesima edizione del Settembre Formiginese, all’insegna dei grandi eventi di piazza nel secondo weekend della manifestazione. Sabato 7 alle ore 21.00 Piazza Calcagnini ospiterà “Remember Picchio Rosso - All Star Djs”.

Sul palco saliranno Luca Zanarini, Enrico “Dj Herbie”, Robby Ruini, Stefano Facchini, Lauro Valentini, Simona Giacobazzi, Andrea Sarti, Paolo Pelloni, Fabrizio Zanni, Massimo Gavioli. Presentano Antonio “Antoine” Nanni e Alberto Rosselli. Alla presenza del patron Mario Boni, presenzieranno anche Andrea Mingardi e Marco Baroni. Quest’anno va in scena la quarta edizione dell’evento che rievoca i fasti della leggendaria discoteca formiginese che ha fatto ballare tante generazioni: si rivivranno in piazza le atmosfere della musica anni 70/80/90 suonate dai Disc Jockey di allora.

Secondo le più recenti disposizioni di sicurezza in occasione di questo evento la piazza sarà delimitata da varchi presidiati da steward addetti ai controlli. Si ricorda che è vietato introdurre bottiglie di vetro, lattine e in generale oggetti atti ad offendere (ad esempio bombolette di spray urticante).

Domenica 8 alle 21.00 invece sarà il turno dei Damadorè, che prenderanno idealmente il testimone da Dori Ghezzi (ospite domenica alle 18.00 di “Idea, la festa del pensiero”, al Castello di Formigine) nel ricordare la vita e la musica di Fabrizio De Andrè. I Damadorè, saliranno sul palco per eseguire un tributo alla tournée di “Faber” fatta con la PFM nel 1978/79.

Il concerto di questa sera, venerdì 6 settembre “Bummers, tre band per una serata rock” è annullato a causa delle avverse previsioni meteorologiche. Per eventuali cambiamenti del programma legati alle previsioni meteo, si consiglia di consultare la pagina facebook del Comune di Formigine che verrà aggiornata costantemente con le ultime informazioni disponibili.

L’invito è quello di muoversi in bici. "Come ai vecchi tempi, andiamo al Picchio in bicicletta!”