Renato Curcio torna a Lo Spazio Nuovo (via IV Novembre 40) mercoledì 9 ottobre alle 18.30 per presentare “Ascoltare e narrare”, libro nato da un cantiere socio analitico e che parla di un nuovo approccio legato alla pedagogia partecipativa in ambito di tossicodipendenza, minorenni in difficoltà e migranti.

Renato Curcio, ex terrorista delle Brigate Rosse, scarcerato negli anni '90 dopo 25 anni di reclusione, formatosi intellettualmente come sociologo e scrittore, dialogherà con operatori e utenti di varie realtà del tessuto sociale organizzato di Modena: Progetto Itinera Modena, Comunità Minori di Aliante Cooperativa Sociale ed esponenti di Famiglia Nuova, la cooperativa in cui è stato svolto il cantiere di socio analisi.

Coordina l’incontro Giorgia Silvestri di Aliante Cooperativa Sociale. L’evento è promosso da Idee in Circolo, Aliante Cooperativa Sociale e Sensibili alle Foglie. Dalle 17 laboratorio gratuito per bambini “Orto in cassetta” con Trame 2.0 nell’ambito del progetto Magico Mundo Free. Fino alle 19 sarà presente il mercato biologico, stagionale e a Km 0 a cura di Rete Alimentazione Ribelle. L’ingresso è libero e gratuito.