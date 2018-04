A Serramazzoni il fotoreportage da Chernobyl

Si intitola “Chernobyl 32 anni dopo” l’incontro pubblico dedicato al ricordo del disastro nucleare avvenuto il 26 aprile 1986 in programma giovedì 26 aprile, alle 20.30, alla sala di Cultura, via Roma 293 a Serramazzoni.

Alla serata, promossa e patrocinata dall’assessorato alla Cultura del Comune di Serramazzoni, partecipano i fotografi Francesca Gorzanelli ed Emanuele Cosimi, che presentano il reportage realizzato lo scorso mese di marzo nella “zona di esclusione” di Chernobyl.

Nel corso dell’incontro saranno anche presentati in anteprima il volume “Diario di un viaggio a Chernobyl 2015-2018” e il progetto umanitario di cooperazione internazionale dell’associazione “Serra x il mondo” onlus di Serramazzoni, che ha ricevuto il patrocinio di Club per l’Unesco di Modena. “La salvaguardia delle risorse naturali, della vita dell’uomo e dei patrimoni materiali e immateriali – commenta Claudio Pellacani presidente di Club Unesco Modena – costituisce un obiettivo dell’Agenda 2030 e dell'Unesco in generale e il percorso di questi due giovani rientra tra le attività che i club sono chiamati a svolgere sul territorio di competenza”.

Alla serata intervergono Marzia Cipriano, assessora alla cultura del Comune di Serramazzoni, Massimo Carpegna, vice presidente Club per l’Unesco di Modena , Andrea Convenuti, presidente “Serra x il mondo” onlus.