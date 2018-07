ResoNet Festival, cinque concerti barocchi in San Pietro

Cinque concerti di giovani ensemble barocchi, visite guidate, un laboratorio/spettacolo per gli istituti superiori modenesi. Questo e altro è ResoNet Festival, un evento in sette mesi per scoprire, sul filo della musica, il complesso monastico di San Pietro, a cinquecento anni dalla dedicazione della Basilica Abbaziale. Ideato da Accademia Corale Estense, ResoNet Festival è fra i progetti vincitori del bando “Giovani per il territorio” promosso dall’Istituto per i Beni Culturali della Regione Emilia Romagna, giunto quest’anno alla quarta edizione. Il Festival vede inoltre il contributo dell’Abbazia dei Padri Benedettini di Modena e la collaborazione dell’Associazione Amici dell’Organo “J. S. Bach” di Modena e di Franco Cosimo Panini Editore.

ResoNet Festival prende il via venerdì 29 giugno a partire dalle ore 19.00 presso la Basilica Abbaziale di San Pietro con “Monteverdi Project”. In occasione della solennità di San Pietro e a cinquecento anni esatti dalla dedicazione della Basilica Abbaziale, voci e strumenti dell’Accademia Corale Estense diretti da Michele Gaddi daranno vita, durante le celebrazioni liturgiche dei Secondi Vespri e della Solenne Messa Pontificale, alla ricostruzione musicale delle liturgie di inizi Seicento. Per l’occasione saranno eseguiti ampi estratti dal “Vespro della Beata Vergine” e dalla “Selva Morale et Spirituale”, capolavori sacri di Claudio Monteverdi.

Un doppio evento anima la serata di venerdì 20 luglio. Alle ore 20.30 ha luogo “Tesori nel silenzio”, visita guidata a luoghi inconsueti dell’Abbazia come il Coro ligneo della Basilica, la Sacrestia Monumentale e il Museo Abbaziale. Alle ore 21.30, nel Chiostro Monumentale, prende il via il concerto “Chi vuol esser lieto sia!”: i giovani dell’Ensemble del Dipartimento di Musica Antica del Conservatorio di Vicenza si esibiscono sotto la guida di Bettina Hoffmann, musicista fra le più attive e conosciute nel panorama della musica barocca.

Una compagine tutta al femminile attende il pubblico giovedì 13 settembre alle ore 21.00 presso il Giardino della Spezieria Monastica: il duo formato da Lucia Cortese (soprano) e Paola Ventrella (tiorba) dà vita a “La città delle dame”, programma dedicato a grandi compositrici del passato.

Venerdì 12 ottobre i Madrigalisti Estensi e il Coro da Camera Estense diretti da Michele Gaddi ravvivano il Corridoio monumentale del Monastero con “Nel regno almo d’Amore”, percorso fra madrigali e melodrammi del primo Seicento.

La splendida Cappella dell’Annunciazione è invece teatro, venerdì 23 novembre alle ore 21.00, del concerto “Sicut lilium inter spinas”, che vedrà coinvolto il Bonporti Antiqua Ensemble del Conservatorio di Trento, diretto da Marco Fracassi. ResoNet Festival si conclude a dicembre con “ResoNet Scuola”, un laboratorio di teatro in musica per gli studenti delle scuole superiori, alla scoperta delle sculture di Antonio Begarelli, capolavoro dell’arte manierista conservato nella Basilica Abbaziale. Tutti gli eventi di ResoNet sono a ingresso libero.

Per informazioni sul Festival e sulle altre attività di Accademia Corale Estense, è possibile consultare il sito accademiacoraleestense.jimdo.com e la pagina Facebook.

