"Respirare il presente", tre incontri online per prendersi cura di sé

Tre appuntamenti on line per prendersi cura di sé. Con “Respirare il presente. Introduzione alla Mindfulness” la biblioteca Crocetta, da giovedì 14 maggio alle 18, propone un breve itinerario online per avvicinare una disciplina divenuta un fenomeno mondiale, validato da ricerche scientifiche e sperimentazioni cliniche.

Attraverso l'attenzione al respiro e alle sensazioni corporee, la Mindfulness aiuta a sviluppare calma e lucidità nella vita quotidiana, anche in situazioni difficili. Gli incontri sono guidati da Roberto Ferrari, biologo, istruttore Mindfulness con master all’Università di Firenze, tra i fondatori di Asia Modena. La partecipazione è gratuita con iscrizione, per un massimo di 50 posti. Per partecipare è indispensabile disporre di un computer (o tablet, o smartphone) con connessione internet, e inviare mail con richiesta d’iscrizione alla Crocetta (biblioteca.crocetta@comune. modena.it).

In risposta alla mail si riceveranno la conferma dell’iscrizione e le istruzioni per partecipare. Gli incontri si svolgono sempre al giovedì, dalle 18 alle 19: Il programma è articolato in tre appuntamenti: giovedì 14 maggio “Cervello e stress”; giovedì 21 maggio “Mindfulness è consapevolezza”; giovedì 28 maggio “Abitare il silenzio”.

Agli incontri in videochiamata sarà possibile interagire in chat. È importante, spiegano gli organizzatori, concedersi uno spazio tranquillo per un’ora perché si affiancheranno teoria e pratica. Servono una sedia, un plaid e un cuscino non troppo morbido. Consigliato l’uso di auricolari per una esperienza più immersiva.

L’iniziativa è finanziata nell’ambito del progetto “Cultura Futuro Urbano. Biblioteca Casa di quartiere” dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo.

Informazioni al tel. 059 2032940 o sul sito (www.comune.modena.it/ biblioteche).