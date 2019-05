Alle Passioni il lavoro di Roberto Latini con gli allievi del corso “Perfezionamento: dramaturg internazionale”

Al termine del corso “Perfezionamento: Dramaturg internazionale”*, venerdì 10 maggio alle ore 19.00 presso il Teatro delle Passioni, gli allievi restituiranno al pubblico il lavoro svolto con l’attore, autore e regista Roberto Latini. Penelope Penelope Penelope è un'occasione per riflettere assieme sulla comunicazione oggi: quanto abbiamo acquisito in velocità, in capacità di ricezione-trasmissione, in accelerazione rispetto alla percezione di senso e significato? Che ruolo ha avuto e ha la scrittura nell'evoluzione della relazione tra le persone? Partendo dai testi delle canzoni per arrivare fino alla pubblicità, dalle scritte sui muri fino agli emoticon, in una sorta di “ritorno al futuro”, gli allievi condivideranno con il pubblico le riflessioni teoriche e pratiche elaborate in dialogo con il docente.



Roberto Latini - Attore, autore e regista, si è formato a Roma presso Il Mulino di Fiora, Studio di Recitazione e di Ricerca teatrale diretto da Perla Peragallo, dove si è diplomato nel 1992. Ha ricevuto il Premio Sipario nell’edizione 2011, il Premio Ubu 2014 come Miglior Attore per il ruolo di Arlecchino ne Il servitore di due padroni di Antonio Latella e il Premio della Critica 2015 per lo spettacolo I giganti della Montagna. Ha ricevuto il Premio Ubu 2017 come Miglior Attore o Performer per lo spettacolo Cantico dei Cantici. Responsabile della Direzione Artistica del Teatro San Martino di Bologna dal 2007 alla primavera del 2012, è il fondatore della compagnia Fortebraccio Teatro, riconosciuta dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali dal 1999.

Ingresso libero

Scuola di Teatro Iolanda Gazzerro

