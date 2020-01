Creatività e pittura, riprendono i laboratori della Salumeria dell'Arte

Sabato 11 gennaio, l’attività 2020 della Salumeria dell’Arte prende avvio con la riapertura del Laboratorio, per proseguire, da giovedì 16 gennaio, con i corsi avanzati di pittura a olio.

Nell’atmosfera che richiama quella delle Botteghe d’arte del rinascimento, pittori esperti e neofiti del disegno si ritroveranno dunque sabato 11 per lavorare sulle proprie opere e per un produttivo scambio di esperienze tecniche e creative.

Giovedì 16 gennaio riprende il corso avanzato di pittura a olio, sotto la guida del pittore Ernesto Ubertiello il quale, presso La Salumeria dell’Arte, conduce da anni i pittori verso l’acquisizione delle più raffinate tecniche di creazione e stesura del colore.

L’attività del Laboratorio è bisettimanale e si svolge il martedì dalle ore 17,00 alle 20,00 e il sabato dalle ore 15,00 alle 18,00, mentre i corsi avanzati di pittura sono settimanali e si svolgono, uno al giovedì e l’altro il venerdì, entrambi dalle 18,30 alle 20,30. La sede, sia per il laboratorio sia per i corsi, è La Salumeria dell’Arte di via Della Cella 59, a Modena.

Per informazioni e iscrizioni è possibile fissare un appuntamento presso la sede della Salumeria dell’Arte in via Della Cella 59, chiamando il 340 4969028.