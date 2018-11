Sabato 17 novembre riapre al pubblico il Caffè Concerto

Un ricco calendario di iniziative culturali e di intrattenimento, spazio alla salute con un corner dedicato a estratti e centrifugati, tante prestigiose collaborazioni per proposte d'eccellenza, oltre alla cucina tradizionale emiliana e non solo: il Caffè Concerto riapre domani sabato 17 novembre a partire dalle 7.30 con una nuova gestione, a cura della società fiorentina REEM Retail Real Estate Management.

Dopo il successo dell'inaugurazione di martedì sera, lo storico locale modenese apre le porte a tutta la città, con un parziale rinnovo del locale e dei suoi allestimenti, che verrà completato nel corso del 2019.



Ma ecco le principali novità che accoglieranno i clienti sabato mattina: la nuova zona Bakery gestita in collaborazione con il Panificio Menchetti; due offerte bar, quello tipico della tradizione italiana grazie alla partnership con caffè Illy e quello dedicato al benessere in collaborazione con Biofficina, una realtà carpigiana che con frutta e verdura crea estratti, centrifugati e acque aromatizzate.



Grande protagonista resta la cucina, che oltre al brunch di mezzogiorno presenterà alla sera un menu à la cartee tre menù degustazione dedicati rispettivamente alla tradizione, al pesce e alla carne. Grande spazio è stato dato al Premium Cocktail bar in collaborazione con Bacardi, una partnership che garantisce un'altissima qualità nell'ambito dei cocktail. Saranno presenti anche due postazioni dedicate ai grandi vini in collaborazione con le cantine Banfi e Astoria e, a garanzia della tradizione, i prodotti del nostrano Villani Salumi Spa.



Fra pochi giorni verrà lanciato un concorso di idee rivolto a tutti i modenesi per individuare il nuovo brand e il relativo pay off del locale. Mentre sono già definite, per il primo mese di attività, le tante iniziative musicali, in collaborazione con il Bravo Caffè di Bologna. Si comincia venerdì 23 novembre con i Ridillo, un cocktail di funky, soul, jazz, afro-brasil, folk e lounge, mentre mercoledì 28 sarà la volta della cantante jazz, rock e R&B Sarah Jane Morris, accompagnata da Antonio Forcione. E poi, fino alla fine dell'anno, i Mother Funk il 30 novembre, i Mash Machine venerdì 7 dicembre, il Filippo Tirincanti Trio il 14, il 21 l'Insolito Groove e mercoledì 28 dicembre di nuovo i Mash Machine.