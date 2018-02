“I Ribelli di Nuova Europa”, alla libreria UBIK l’ultimo libro del collettivo Xomegap

Nella megalopoli di Nuova Europa i Tetrarchi controllano l’energia. Tuttavia, chi domina l’energia detiene anche il potere sulla città. Per porre fine al potere dei Tetrarchi, il professor Zielinski, insieme a un gruppo di ribelli, è riuscito a creare un cristallo, l’Ergoprisma, in grado di rendere l’energia disponibile a tutti. In questo modo, il potere dei despoti verrà meno. Qualcosa, però, va storto. Durante un’irruzione delle forze governative, i dissidenti sono costretti alla fuga.

Toccherà a Ginevra, la giovane assistente del professore, portare a termine la missione del suo mentore. Braccata Braccata da uno spietato assassino e dalla Polizia Energetica, con l'unico aiuto di un uomo emerso dal suo passato, la ragazza si lancerà in una corsa contro il tempo per salvare Nuova Europa.

È questa la trama de “I ribelli di Nuova Europa” (Ciesse Edizioni, 160 pag, € 14), il nuovo romanzo del collettivo di scrittura Xomegap, che, in collaborazione con l’Associazione di Scrittori “I Semi Neri” (www.semineri.it) sarà presentato sabato 10 febbraio, alle 18, presso la libreria UBIK di via dei Tintori 22, a Modena. L’evento, a partecipazione gratuita, sarà presentato dalla giornalista Monica Tappa.

Il collettivo Xomegap (www.xomegap.net ) è formato dagli autori modenesi Sara Bosi, Simone Covili, Massimiliano Prandini, Gabriele Sorrentino e Marcello Ventilati e da più di dieci anni si occupa di scrittura creativa e collettiva. Il laboratorio ha curato le antologie Xomegap – 18 racconti di sogni e d’ombra” (Il foglio, 2007), “Mutazioni” (Giulio Perrone Editore, 2008), e la pluripremiata trilogia fantasy di Finisterra composta da “Le sorgenti del Dumrak”, “Il risveglio degli obliati” e “L’ultimo eroe” (Edizioni Domino, 2011-2014)