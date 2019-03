Ricamando si impara... a programmare! Un weekend per bambini tra cucito e informatica

Nel prossimo fine settimana gli spazi di AGO Modena Fabbriche Culturali (Largo Porta Sant’Agostino 228, Modena) ospiteranno ancora una volta attività di formazione e intrattenimento gratuite rivolte ai bambini, su prenotazione solo online. Tema di ispirazione delle iniziative in programma in questo weekend saranno l’ago ed il filo.

Il primo appuntamento, sabato 9 marzo, a cura di Pleiadi Emilia, si intitola ‘Pixel a punto croce: ago e filo per fare coding’ ed è rivolta a bambine e bambini dai 7 ai 10 anni. Partendo dall’attività manuale del ricamo, e in particolare dal punto croce, i piccoli partecipanti impareranno i principi basilari della programmazione informatica: che lingua parlano i computer e come fanno ad eseguire tutte le azioni che noi richiediamo? L’attività si svolgerà dalle ore 16 alle 17. A seguire, dalle 17.30 alle 18.30, un secondo appuntamento, sempre a cura di Pleiadi Emilia, per ragazze e ragazzi più grandi (11 – 13 anni), ‘Knitting coding: un grosso gomitolo per imparare gli algoritmi’: anche in questo caso, l’attività manuale e ripetitiva del lavoro a maglia fornirà una traccia per svelare i ‘codici segreti’ su cui si basano i computer.

Domenica 10 marzo, dalle ore 16 alle 18, a grande richiesta, torna ad AGO il ‘contastorie’ Marco Bertarini, che condurrà il pubblico in un mondo di fiabe ispirate al tema dell’ago e del filo, per poi invitarci a scoprire l’arte dimenticata del ricamo a mano. L’evento è pensato per i bambini tra i 4 e i 10 anni, ma incanterà anche i grandi, invitati a partecipare, ed è in collaborazione con Musei Civici di Modena, Istituto Musicale Vecchi-Tonelli e Circolo Culturale Dal Filo in Poi. L’attività si terrà presso gli spazi dell’ex Ospedale Sant’Agostino, in Largo Porta Sant’Agostino 228 e poi presso i Musei Civici di Modena, nel Palazzo dei Musei.