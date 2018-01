Ricamminata della Rocca, tre percorsi per una domenica di corsa a Formigine

L'a.s.d. G.S. Rocca Podismo di Formigine organizza per domenica 28 gennaio la seconda edizione della camminata non competitiva "Ricamminata della Rocca". La manifestazione, che inizierà alle ore 9 (ritrovo alle ore 8), si articola su tre diversi percorsi: 3,5 - 8,3 - 14,9 km. Partenza e arrivo saranno in via Unità d’Italia, vicino alla sede del Comune di Formigine.

L’edizione 2018 della camminata, appuntamento tradizionale del podismo modenese, tornata in calendario dallo scorso anno con grande apprezzamento da parte degli oltre 1.700 partecipanti, si svolgerà con qualsiasi condizione metereologica. Gli organizzatori attendono tra i 1.500 e 2.000 atleti, provenienti da tutta la provincia.

Al termine saranno premiati tutti i partecipanti e le società rappresentate da un minimo di dieci atleti. Informazioni: 3345451565