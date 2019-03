Riccardo Manfredi & Friends for Hesperia Bimbi

Concerto in favore dell'associazione di medici modenesi che opera i bambini nel mondo.

Lucio Bruni - piano

Giordano Cestari - voce

Riccardo Manfredi - sax

Un pomeriggio al Salotto Aggazzotti per promuovere l'Associazione Hesperia Bimbi ONLUS, che mette a disposizione personale qualificato per aiutare , in ogni parte del mondo, bambini bisognosi di cure ad elevato contenuto specialistico.

Segue brindisi e aperitivo con buffet - contributo 8/10 €