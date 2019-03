A Modena Riccardo Manfredini Quartet Jam Session 

La carriera musicale del saxofonista Riccardo Manfredi è divisa in due parti, nel mezzo delle due carriere musicali c’è stato un periodo sabbatico di parecchi anni. Fino all’età di 26 anni a livello professionale era attivo sia nel jazz che nella musica pop. In ambito jazzistico ha avuto modo di suonare con artisti quali Paolo Fresu, Furio Di Castri, Achille Succi.

Con una sua formazione originale per l’epoca chiamata Calypso Night è stato citat nel libro “Nuovo jazz italiano, dizionario degli autori” di Roberto Franchina del 1998 e “Cento anni di storia del jazz a Modena”, uscito nel 2016. Mentre nell’ambito pop ha fatto parte per alcuni della band di Micheal Allen, cantante, tastierista e arrangiatore già con Al Green, suonando soul e rhythm’n blues, ha suonato per varie edizioni sul palco del Porretta soul Festival e altri festival del genere con artisti quali David Hudson, James Govan, Dan Penn, Sandra Bray ed Eddy Floyd (Knock on Wood).

Da qualche hanno Riccardo Manfredi ha re intrapreso l’attività di musicista, dopo aver fondato e diretto il settimanle News Spettacolo. Con lui sul palco del Modena Centrale il pianista Lucio Bruni con cui ha condiviso anche la prima parte della sua vita musicale, Francesco Coppola alla batteria e Pablo Del Carlo al contrabbasso. A seguire la jam session vedrà la partecipazione vedrà la partecipazione di vari musicisti, tra cui il sodalizio Midnight Crew, anima delle jam carpigiane.

presso #AbateRoad66

DALLE ORE 21,30 Via Nicolò dell'Abate, 66, 41121 Modena MO

Ingresso: 10 EURO CON APERICENA

PER INFO E PRENOTAZIONI CONCERTO

Giulio Vannini

amicideljazzdimodena@gmail.com

tel: 345 7902481

PER INFO E PRENOTAZIONI CENE

Modena Centrale

+39 059 580 0151