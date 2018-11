"Riccardo3" al Teatro delle Passioni e al Teatro Dadà

La felice e duratura collaborazione tra Emilia Romagna Teatro Fondazione ed Enzo Vetrano e Stefano Randisi prosegue con il nuovo lavoro Riccardo3, in scena prima al Teatro delle Passioni di Modena dal 13 al 18 novembre e poi il 20 novembre al Teatro Dadà di Castelfranco Emilia, che apre con questo spettacolo la stagione 2018/19.

Il testo, un adattamento di Francesco Niccolini, rilegge in chiave contemporanea un grande classico di Shakespeare: Riccardo III, oggi demone recluso e indomito, viene qui sottratto al medioevo inglese e diventa abitante del presente, dando vita a una messa in scena che non sarà una pura variazione sul tema ma qualcosa di “meno rassicurante”. L’ambientazione non è quella di un sala da palazzo reale quattrocentesca, ma sul palcoscenico è tutto bianco e verde acido, pareti che ricordano molto da vicino la stanza di un ospedale: un letto, una sedia a rotelle, un grande specchio. Forse ci troviamo all'interno di un ospedale psichiatrico o un manicomio criminale e forse stiamo per assistere a una terapia sperimentale che porterà un paziente ad affrontare gli orrori di cui si è macchiato. O forse siamo proprio dentro la sua mente abitata da incubi e fantasmi.

In scena Enzo Vetrano nel ruolo di Riccardo, Stefano Randisi è Lady Anna, ma anche un sicario, Giorgio di Clarence, Buckingham, Edoardo e Richmond, e Giovanni Moschella è tutti gli altri personaggi: un altro sicario, Hastings, Elisabetta, il principino, Margherita, il sindaco di Londra, Stanley. Uno spazio algido dove tutto è fatto della stessa sostanza degli incubi: le vecchie foto, le incisioni sbiadite e le apparizioni, in cui i “forse” sono più delle certezze e governano la messa in scena, gli scambi di ruoli, le ambiguità dei personaggi.

Stagione 2018/2019

Teatro delle Passioni, Viale Carlo Sigonio 382, Modena

13, 14, 15, 16 novembre ore 21.00

17 novembre ore 20.00

18 novembre ore 17.00

Teatro Dadà, Piazzale Curiel 26, Castelfranco Emilia(MO)

20 novembre ore 21.00

RICCARDO3

L’avversario

di Francesco Niccolini

liberamente ispirato al “Riccardo III” di William Shakespeare

e ai crimini di Jean-Claude Romand

regia Enzo Vetrano e Stefano Randisi

con Enzo Vetrano, Stefano Randisi e Giovanni Moschella

assistenti alla regia Lorenzo Galletti, Roberto Aldorasi

scene e costumi Mela Dell’Erba

luci Max Mugnai

macchinista Lorenzo Galletti, elettricista Antonio Rinaldi, fonico Giacomo Polverino

organizzazione Lorenzo Galletti, amministrazione Valentina Strambi

scena costruita nel laboratorio di Emilia Romagna Teatro Fondazione

capo costruttore Gioacchino Gramolini, costruttori Riccardo Betti, Marco Fieni, Sergio Puzzo

scenografo decoratore Lucia Bramati

realizzazione costumi Maison Bizarre, sarta Susanna Fabbrini

foto Luca Del Pia

produzione Arca Azzurra Produzioni | ERT Emilia Romagna Teatro Fondazione

in collaborazione con Le Tre Corde / Compagnia Vetrano Randisi

Progetto Suspir

Shakespeare drammaturgo infinito

durata 90 minuti

Schermi e palcoscenici – Dalla parola all’immagine: mercoledì 31 ottobre alle ore 21.15 presso la Sala Truffaut di Modena verrà proiettato Riccardo III (Italia 1977– 76 min) di Carmelo Bene. Ingresso € 5. Gli abbonati alla stagione 2018/19 di ERT hanno diritto al biglietto ridotto di € 4. Presentando alla biglietteria del Teatro Storchi e del Teatro delle Passioni il biglietto della proiezione cinematografica, si avrà diritto alla riduzione del 50% sul prezzo del biglietto di Riccardo3.

Informazioni e prenotazioni Teatro Storchi e Teatro delle Passioni:

Prezzi dei biglietti € 12 / 6

Biglietteria Teatro Storchi - Largo Garibaldi 15, Modena

Orari apertura al pubblico: martedì, venerdì e sabato ore 10 - 13 e dalle 16.30 -19 – mercoledì e giovedì ore 10-14

Biglietteria Teatro delle Passioni – Viale Carlo Sigonio 382, Modena

Aperta solo in concomitanza degli spettacoli programmati, da un’ora e mezza prima della rappresentazione.

biglietteria@emiliaromagnateatro.com | modena.emiliaromagnateatro.com | www.vivaticket.it



Informazioni e prenotazioni Teatro Dadà:

Prezzi dei biglietti € 20 / 16

Biglietteria Teatro Dadà – Piazzale Curiel 26, Modena

Orari apertura al pubblico: mercoledì dalle 15.30 alle 19 – venerdì dalle 10.30 alle 14 e il giorno di spettacolo dalle ore 15.30

info.biglietteria@emiliaromagnateatro.com | castelfranco.emiliaromagnateatro.com | www.vivaticket.it

Biglietteria telefonica – tel. 059 2136021

Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13

Gallery