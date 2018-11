Carpi, due giorni dedicati al motociclismo con Ride for Life, una raccolta fondi per le vittime di incidenti su pista

“E’ tutto pronto all’Arena Cross per la due giorni di motocross che raccoglie fondi per gli atleti che hanno subito lesioni midollari. Fra gli ospiti la sei volte campionessa del mondo di motocross Kiara Fontanesi, i piloti Michele Pirro, Alex Lupino, Alex Polita, Simone Saltarelli, Michele Cervellin, Samuele Zuccali e Manuel Coppetti. Ci saranno alcuni piloti della VR46. E’ la festa di atleti sfortunati come Alessia Polita, Bryan Toccacelli e Luca Pellegrini presenti a questa edizione”.

Il countdown è già cominciato. All’Arena Cross di Carpi sono in corso gli ultimi preparativi per ospitare la nona edizione di Ride For Life. La manifestazione è nata otto anni fa a Faenza grazie all’associazione Riders4Riders Onlus. In questo 2018 per la prima volta sbarca nel distretto tessile dopo aver fatto tappa all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola (2016) e Ferrara (2017).

La kermesse ha la finalità di raccogliere fondi da destinare ad agonisti delle due ruote vittime di gravi infortuni in pista.

Tutto è cominciato nel 2010 con Riders4Riders Onlus, l’associazione fin da subito ha sostenuto la ricerca e la cura delle mielolesioni, rendendo efficaci gli sforzi dei volontari, dando continuità ad iniziative solidali organizzate per aiutare in modo sistematico i piloti in grave difficoltà.

Il 24 e 25 novembre ci saranno le gare riservate ad appassionati e piloti, mentre sabato sera una bellissima cena con la lotteria che mette in palio fra i premi i pass paddock forniti dalla Dorna per le tappe italiane di MotoGp, Motocross e Superbike. A tavola campioni dello sport e del motociclismo, ospite il comico di Zelig Sasà Spasiano.

Sulla pista i campioni del Cross, dell’Enduro, della velocità e gli spettacolari Daboot. Le sfide di Motocross e Pit Bike, il Trofeo MX R4R, lo spettacolo MX Freestyle, la gara di Pitbike Campioni. Ancora Minicross 65 e 85, 125, Mx Femminile, MX1 e Mx2. Iscriversi è semplicissimo, basta seguire il link ed accedere (o registrarsi) al portale SIGMA FMI.

Il biglietto di ingresso, di 10 euro, ed è legato ad una lotteria la cui estrazione si terrà domenica alle 17.

A seguire il programma

SABATO 24 NOVEMBRE:

9.30-9.50 p.l+Q 5+15 125

9.55-10.10 p.l+Q 5+10 mini 65

10.15-10.35 p.l+Q 5+15 mini 85

10.40-11.0 p.l+Q 5+15 donne

11.05-11.25 p.l+Q 5+15 mx2

11.30-11.50 p.l+Q 5+15 mx1

Pausa sistemazione pista

12.50-12.55 gara 1 15+2 125

13.15-13.20 gara 1 8+2 mini 65

13.35-13.40 gara 1 12+2 mini 85

14.00-14.05 gara 1 12+2 donne

14.20-14.25 gara 1 15+2 mx2

14.45-14.50 gara 1 15+2 mx2

15.10 FREESTYLE ( sistemazione pista )

15.30-16.00 p.l motocross piloti invitati (off-road e velocita’)

16.10-16.45 p.l pit-bike piloti invitati

17-19 convegno sulla sicurezza dei piloti

DOMENICA 25 NOVEMBRE