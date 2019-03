Al Kalinka di Carpi i Ridillo in concerto con il nuovo album

Venerdì 15 Marzo 2019 i Ridillo in concerto al Kalinka. Un cocktail di Funky, Soul, Jazz, Afro-Brasil, Folk e Lounge, tanto per citare le influenze più evidenti. Il risultato è un pop raffinato e divertente, elegante e pieno di energia, capace di episodi dolci quanto di momenti sfrenati, che non può assolutamente lasciare indifferenti. Chiunque abbia un minimo di Soul nel sangue viene attratto dai Ridillo come un’ape dal fiore, e subito scatta la magia. L’arguzia, l’allegria, l’ottimismo e l’ironia sprigionate dai testi delle loro canzoni riescono incredibilmente a creare un’amalgama con quelli delle cover che scelgono di riproporre, tanto da farle sembrare scritte apposta per loro…

Inoltre la capacità innata di creare espressioni-slogan si può riassumere nel loro nome: Ridillo!

In apertura: Nicholas Merzi, classe 1985, artista modenese, cantante, chitarrista, cantautore ecompositore.

Ingresso 7 euro con tessera ARCI