"Giornate Napoleoniche", a Villa Sorra il secondo weekend di rievocazioni ottocentesche

Conoscere da vicino i marescialli di Napoleone e il Battaglione Estense, oppure assistere a duelli come erano nell’Ottocento: questo e tanto altro sarà di nuovo possibile questo fine settimana, sabato 20 e domenica 21 ottobre, per il secondo e ultimo fine settimana delle "Giornate Napoleoniche"in programma a Villa Sorra di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena. Un ricco calendario di appuntamenti, a ingresso gratuito, a cura di Crono Organizzazione Eventi.

Dopo il successo dello scorso week end altri due giorni dedicati alla rievocazione storica ottocentesca che prendono il via sabato mattina alle 11.00con il gioco-spettacolo per bambini e genitori "I Fratelli Grimm e il Bosco Sfiabato" (tre turni il solo sabato 20 - a grande richiesta - alle ore 11.00, 14.30 e 16.30 con ingresso a pagamento). Alle 12.00aprirà l’Hostaria della Vecchia Guardia (domenica alle 11.00), punto ristoro dove si potrà pranzare e cenare, mentre dalle ore 15.00prendono il via il laboratorio creativo di cappelli marsigliesi ("I berretti della rivoluzione", fino alle ore 18.00, domenica dalle 11.30 alle 17.30) e il ciclo di attività didattiche a cura dell’Associazione Napoleonica, con dimostrazioni con i marescialli di Napoleone ("Sulle tracce dell’Armee" ore 15.00, domenica ore 16.30e i"Ferri del chirurgo" ore 16.30 e domenica ore 12.00). E poi visite guidateal Giardino Romantico di Villa Sorra, "Il Giardino di Ippolita", ingresso € 3 (sabato e domenica alle 15.00 e 16.30), un addestramento militare per i più piccoli ("Marchez les enfants!", ore 16.00, domenica alle ore 11.00) e per i più grandi, per diventare un vero e proprio fante di Napoleone ("Formez la ligne!!" ore 17.30, domenica alle 15.30) e lettureda grandi classici come "La Signora col cagnolino" (a cura di Cajka teatro, ore 18.30)e"I Duellanti" (domenica ore 16.00). E poi "Quella sera al Caffè Vernet": uno spettacolo in Piazzetta Scuderie (sabato alle ore 18.30).

Sabato alle ore 17.00 appuntamento anche con il cortometraggio realizzato dall’Associazione Napoleonica d’Italia "La Spada spezzata", mentre la prima giornata napoleonica si concluderà con la dimostrazione di combattimento di un reparto austriaco ("Il campo di battaglia", ore 17.30).

Domenica 20 ottobre poi, per tutta la giornata, magiche figure ispirate al Carnevale di Venezia popoleranno il Giardino Romantico di Villa Sorra ("Il banchetto incantato"). E, ancora, didattiche sulla fanteria austriaca ("Le schiere degli Asburgo", ore 14.30)

e tanti appuntamenti tra cui, alle ore 18.00, "Processo a Waterloo": fu il fato avverso o piuttosto gli errori di Napoleone a condurre al disastro l’impero? Al pubblico l’ardua sentenza.

Le Giornate Napoleoniche, che rientrano nella programmazione autunnale di Villa Sorra con il calendario d’iniziative "Sinfonie d’Autunno", sono un’iniziativa di XVS, Associazione per Villa Sorra, a cura di CronoOrganizzazione Eventi, e realizzata in co-progettazione con il Comune di Castelfranco Emilia e con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e della Regione Emilia Romagna.