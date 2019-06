"I segreti di Villa Sorra", rievocazione storica sui fasti della villa

Grande attesa per la Rievocazione Storica intitolata “I Segreti di Villa Sorra”, in programma per il 15 e 16 giugno. La Compagnia teatrale “Parco Tommaso Campanella”, guidata dal Dott. William Gatto, guida abilitata e regista/produttore di numerosi spettacoli teatrali sul territorio nazionale, farà rivivere la figura del nobile Francesco Maria Sorra nei gesti di vita quotidiana, circondato dalla servitù e dai vizi di quel tempo.

Sarà un viaggio nel tempo attraverso la magia di un romantico sentiero conducente alla scoperta dei luoghi nel podere estense della nobiltà emiliana.

Sono previsti quattro spettacoli, alle ore 10, 12, 15 e 17.30. Il costo del biglietto è di 10 €, ridotto a € per bambini under 12 e anziani over 65. Lo spettacolo delle ore 12 è gratuito.

I viaggiatori partecipanti allo spettacolo teatrale itinerante, saranno traghettati piacevolmente attraverso il racconto degli attori in un incantevole scenario, connubio ideale tra natura e cultura che porterà dai favolosi giardini sulle sponde del lago, passando dai ruderi medievali, sulle tracce delle vicissitudini nella storica dimora ottocentesca.

Emozioni ed esperienze dei suoi personaggi più illustri e dei gregari del palazzo, costituiranno l’intricata trama che sarà svelata gradualmente, fino a giungere in quelle stanze più riposte che ne custodiscono ancora antichi segreti.

Gli attori della compagnia sono: William Gatto (Ercole Cavazza, il Cantastorie), Alma Pisciotta (Marchesa Ippolita Lavizzani), Pierpaolo Federico (Conte Cristoforo Munarini), Ida Murianni (Danzatrice del lago e della villa), Mario Falbo (Contadino), Piergiuseppe Maggi (Gustavo il Musichiere), Emanuele Gagliardi (Pescatore della Capanna).