Riflessologia plantare, incontro con prova pratica a Novi di Modena

Il trattamento Riflessologico del piede: una salute per tutto il corpo. Giovedì 20 febbraio 2020, alle ore 21.00 presso il centro sportivo “I Campetti” via Raffaello Sanzio n.47 a Novi di Modena, si terrà un incontro in collaborazione con la Riflessologa Lella Luppi.

L'incontro comprenderà dimostrazioni, prove pratiche, fotocopie informative, ai partecipanti viene richiesto un contributo di 5 euro.

Numero minimo partecipanti: n°10. Per info e prenotazioni Antonella Bacchiega 328 6854440, prenotazione entro martedì 18/02/2020.