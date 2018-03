"Riforma e libertá religiosa in America", incontro alla San Carlo

Martedì 27 marzo, alla Fondazione Collegio San Carlo di Modena (via San Carlo, 5) proseguono le lezioni del ciclo dedicato al tema Riforma. I processi di rinnovamento nella storia del cristianesimo, ideato dal Centro Studi Religiosi. Massimo Rubboli presenta la conferenza dal titolo Libertà religiosa e libertà di coscienza. Origini e sviluppi storici nel protestantesimo americano.

Massimo Rubboli, già professore di Storia delle Americhe presso l’Università di Genova, è stato membro della direzione dell’Associazione Italiana di Studi Canadesi, dell’European Network for Canadian Studies e dell’International Council for Canadian Studies. Studioso delle origini e dello sviluppo delle chiese protestanti in Canada e negli Stati Uniti, ha dedicato particolare attenzione alla storia dell’eredità puritana, all’influenza della teologia protestante nella politica americana, alla dimensione sociale del protestantesimo e alle chiese battiste in Italia. Oltre ad aver curato l’edizione italiana di opere di John Wesley, Roger Williams e Reinhold Niebuhr, ha pubblicato: I protestanti (Bologna 2007); I Battisti. Un profilo storico-teologico dalle origini a oggi (Torino 2011); Testimoni dell’evangelo. La Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Chiavari (1912-2012) (a cura di, Chiavari 2012); Il retaggio della Riforma radicale. Il quinto centenario della Riforma (1517-2017) (Villanova Mondovì 2017).

Una delle caratteristiche della modernità che è indubbiamente più legata alla storia del protestantesimo è la separazione tra la sfera religiosa e la sfera civile. Il principio si trova già nel pensiero politico di alcuni riformatori, in particolare in Calvino. L’importanza che Lutero attribuì al comandamento di «dare a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio» esigeva una separazione netta tra l’ambito degli affari umani e la dimensione della grazia divina, ma nelle sue incarnazioni storiche successive il protestantesimo seguì due linee diverse.

La conferenza si tiene nel Teatro della Fondazione, con inizio previsto alle ore 17,30. La conferenza, come tutte le altre del ciclo, sarà inserita nell’archivio conferenze presente nel sito www.fondazionesancarlo.it, da cui potrà essere scaricata gratuitamente.

A richiesta si rilasciano attestati di partecipazione.