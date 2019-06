Nei Cortili di Ago un omaggio all'America di Elvis con Antonio “Rigo” Righetti

Omaggio all’America di Elvis Presley e Johnny Cash, mercoledì 26 ai Cortili di Ago. Sarà di scena Antonio “Rigo” Righetti con il suo Rigo’s Cash Machine Million Dollar Trio. In programma una selezione di brani originali tratti dai suoi cinque dischi, compreso l’ultimo “Cash Machine”, registrato in Galles e pubblicato nell’ottobre del 2017 da New Model Label.

Rigo, voce e basso elettrico, sarà accompagnato da Carlo De Bei alla chitarra elettrica e da Tommy Graziani alla batteria. Inizio alle 22. Antonio Righetti (nella foto), 55 anni, modenese, ha fatto parte del gruppo reggiano dei Rocking Chairs e ha collaborato a lungo con Ligabue.