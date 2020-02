Rimbamband in scena al Teatro Storchi con "Manicomic", uno spettacolo firmato Gioele Dix

Venerdì 7 alle ore 21.00 e sabato 8 alle ore 20.00 febbraio al Teatro Storchi di Modena il nuovo spettacolo di Rimbamband, Manicomic, con l’ironica regia di Gioele Dix.

Manicomic è l'ennesima sfida del gruppo comico e teatral-musicale pugliese formato da Raffaello Tullo, Renato Ciardo, Nicolò Pantaleo, Francesco Pagliarulo e Vittorio Bruno. Cinque maestri di un genere di teatro unico in cui la maschera e la comicità vanno a braccetto con la giocoleria, la clownerie, il mimo, il tip tap e la straordinaria capacità musicale di ogni strumentista.

In scena, in un imprecisato luogo di cura, un medico segue i suoi quattro pazienti più gravi affetti da varie patologie: Renato ha disturbi di personalità, Francesco ricorda Dottor Jekyll e Mr. Hyde, Vittorio è un alcolizzato cronico, mentre Nicolò ha una grave forma di “neomelodite” ossessiva compulsiva. Come curare tutte queste patologie? Con la musicoterapia, l’ippoterapia, l’elioterapia, lo sport, lo psicodramma e l’improvvisazione teatrale. Sul palco la scenografia è completata da un led-wall, utilizzato in maniera creativa, in puro stile Rimbamband. E stavolta sono proprio gli oggetti a diventare degli strumenti musicali: palloni da pallavolo, case-contenitori, palloncini e campanelli. Ma non solo: si gioca con la “table percussion”, il tip tap e tanto altro ancora.



«È uno spettacolo pieno di cose nuove che vi sorprenderanno - afferma Gioele Dix - ci sono molte idee innovative all'interno di una struttura del teatro comico che osserva le sue regole ferree. Non si perde mai però la scioltezza e la freschezza, in una pièce che tratta la follia in maniera molto intelligente. Sono felice e onorato di aver lavorato con la Rimbamband, un gruppo dotato di grande energia e straordinaria creatività».

Oltre alla sua attività dal vivo (con ben cinque spettacoli all’attivo Manicomic, Note da Oscar, The very best of Rimbamband, Il Sol ci ha dato alla testa e Rimbamband show) Rimbamband ha partecipato negli anni a molte trasmissioni televisive e radiofoniche fra cui 610 (Sei uno zero) con Lillo & Greg (Radio2), Barbareschi Sciock (La7), Zelig Off (Italia 1) e Italia coast2coast (Rai2).



Informazioni e prenotazioni Teatro Storchi:

Prezzi dei biglietti € 25 / 13,50

Biglietteria Teatro Storchi - Largo Garibaldi 15, Modena

Orari apertura al pubblico: martedì, venerdì e sabato ore 10 - 13 e dalle 16.30 -19 – mercoledì e giovedì ore 10-14

biglietteria@emiliaromagnateatro.com | modena.emiliaromagnateatro.com | www.vivaticket.it



Biglietteria telefonica – tel. 059 2136021

Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13

Teatro Storchi

Largo Garibaldi 15, Modena

7 febbraio ore 21.00

8 febbraio ore 20.00

Manicomic

di Raffaello Tullo

con Raffaello Tullo, Renato Ciardo, Nicolò Pantaleo, Francesco Pagliarulo e Vittorio Bruno disegno luci Andrea Mundo

fonica Riccardo Tisbo

direttore della fotografia Claudio Procaccio

videografica Vincenzo Recchia

regia video Michele Didone

assistente alla regia Sara Damonte

regia Gioele Dix



produzione World Entertainment Company





