"Risate dal futuro", un teletrasporto comico al Teatro Cantelli di Vignola

Arriva al Teatro Cantelli di Vignola, sabato 26 gennaio, come sempre alle ore 21,15, il primo caso di Teatro Fantascientifico. Malandrino & Veronica al secolo Roberto Malandrino e Paolo Maria Veronica portano in scena “Risate dal futuro” di Sonny Miller con la regia di Eugenio Maria Bortolini.

Una messa in scena nella quale il pubblico diventerà parte integrante e che affronta tanti temi pensando al DOMANI: dalla RELIGIONE (DIO 24 servizio telefonico H 24 per i fedeli) al SESSO CYBERNETICO; da improbabili ricostruzione storiche come il VENTENNIO CHEFFISTA (oscura pagina del passato dominato esclusivamente da CHEF) fino al crollo della PRIMA REPUBBLICA VEGANA dopo lo scandalo di INSETTI PULITI. Non mancano le rivisitazioni dei “classici della fantascienza” come ad esempio le CROCIERE SPAZIALI capitanate dal comandante ALFA-SKET-TINO o il TELETRASPORTO.

Un teletrasporto “bislacco” che, nel caso di Malandrino&Veronica, smarrisce una parte di corpo come nel nostro tempo si smarrisce un bagaglio. Ma di quale corpo parliamo?

Informazioni:

Teatro Cantelli – Via Cantelli 8 – Vignola (Modena)

Informazioni telefoniche: 3291019102

E-Mail: teatro@fantastici4.com