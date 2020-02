“Risparmiare è facile (se sai come fare)”, il libro di Rosciani e Meazza a San Felice

Debora Rosciani e Mauro Meazza, apprezzati speaker di “Due di denari” su Radio24, saranno Lunedì 10 febbraio a San Felice sul Panaro per presentare il loro libro “Risparmiare è facile (se sai come fare)” edito dal Sole24Ore.

Il libro presenta in maniera esemplare un percorso di educazione al risparmio, per insegnare come gestire il proprio denaro perché “non esistono investimenti senza rischi”.

A presentare questa pubblicazione presso la nostra sede di San Felice sul Panaro sarà Enrico Malverti, analista quantitativo e ospite fisso di Class CFN-CNBC nella rubrica “Analisi Tecnica”, che intervisterà i due autori, con il linguaggio chiaro e diretto che ben conoscono i tanti ascoltatori della rubrica quotidiana di attualità e finanza “Due di denari”, in onda tutti i giorni alle 11.00 su Radio24.

L’incontro sarà alle ore 20.30, presso la sede centrale di San Felice 1893 Banca Popolare in Piazza Matteotti 23 e sarà preceduto, alle 19.30, da un piccolo brindisi di benvenuto per tutti gli ospiti.