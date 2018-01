Emotivi anonimi, parte un gruppo di auto mutuo aiuto anche a Modena

Il 12 gennaio 2018 inizia a riunirsi a Modena, presso la sede del Csv, il primo gruppo di auto mutuo aiuto che ha lo scopo di aiutare chi sta vivendo una situazione emotiva difficile. Il primo incontro è previsto per venerdì 12 gennaio 2018 dalle ore 20.30 alle ore 22.30 presso la sede del Centro Servizi Volontariato in Viale Cittadella 30 a Modena, poi gli incontri si terranno ogni secondo venerdì del mese (per info: 3481568550).

Ma vediamo chi sono gli Emotivi Anonimi: si tratta di un gruppo fondato negli Stati Uniti nel 1971 e presente oggi in tutto il mondo. In Italia ad oggi sono 14 i Gruppi presenti e che funzionano secondo gli stessi principi adottati dagli Alcolisti Anonimi ossia il Programma in Dodici Passi, adattato per le persone con problemi di Emotività. Si tratta di un programma spirituale e non religioso, giacché gli Emotivi Anonimi non sono legati ad alcuna confessione, setta, organizzazione, partito politico. Il loro unico scopo è quello di aiutare quanti faticano a gestire le proprie emozioni.

Le riunioni sono gratuite e aperte a tutti coloro che intendono acquisire o ritrovare un equilibrio emotivo. Tutti possono partecipare, e in particolare coloro che frequentano gruppi di recupero dipendenze (alcool, droga, gioco ecc....), chi ha subito lutti o perdite di vario genere (persone care, casa, lavoro, separazione ecc..), chi ha malattie gravi o meno gravi ma che compromettono comunque la serenità, chi soffre di solitudine, ansia, depressione.

L’anonimato di ciascun partecipante è rigorosamente rispettato. Attraverso gli incontri e la condivisione delle esperienze, i partecipanti cercano la forza e la speranza di ritrovare fiducia in loro stessi; di accettare le cose che non si possono cambiare; di vivere il presente e di imparare ad accettarsi e amarsi.

Tutti possono prendere parte agli incontri, non è necessario avvisare, basta presentarsi nelle serate di gruppo.