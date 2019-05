Arriva a Modena la nuova tappa del Roadshow per l'internazionalizzazione del Ministero

Sarà la città di Modena a ospitare la prossima tappa del Roadshow “Italia per le Imprese, con le PMI verso i mercati esteri” che si terrà il 29 maggio 2019. L’evento si svolgerà a Modena presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura a Palazzo Molza – Sala Leonelli, in via Ganaceto 134 con registrazione dei partecipanti a partire dalle ore 8:30. Le istituzioni pubbliche, le organizzazioni private delle imprese e i principali protagonisti del mondo economico-finanziario tornano dunque a confrontarsi sui temi dell'internazionalizzazione per approfondire strumenti e strategie volti ad affrontare con successo un simile percorso.

Il Roadshow “Italia per le Imprese, con le PMI verso i mercati esteri” è patrocinato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ed è promosso e sostenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico. Oltre all'Agenzia ICE, a SACE e a SIMEST, il progetto si avvale della collaborazione di Confindustria, Unioncamere, Rete Imprese Italia, Alleanza delle Cooperative italiane e Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Partner territoriali della tappa modenese saranno Legacoop estense, Camera di Commercio di Modena e Regione Emilia-Romagna.

A livello generale nel corso del 2018 l’export dell’Emilia-Romagna ha registrato un andamento positivo rispetto all’anno precedente, con una crescita pari al 5,7%. La Provincia di Modena si è distinta piazzandosi al secondo posto per l’export tra tutte quelle della Regione, con 12,9 miliardi di euro in valore, subito dopo Bologna (14,5 miliardi). Notevole anche l’incidenza percentuale media (anni 2016-2018) dell’export modenese sul valore aggiunto della provincia che ha raggiunto il 52,7%.

I principali settori di esportazione della Provincia di Modena nel 2018 sono stati i seguenti: fabbricazione di autoveicoli (2,4 mld), materiali da costruzione in terracotta (2,2 mld), altre macchine di impiego generale (1,3 mld). I prodotti dell’export modenese si sono diretti soprattutto verso Stati Uniti, Francia, Germania e Regno Unito.

Con l’organizzazione di questo appuntamento, si punta ad aumentare il numero delle imprese della Provincia e della Regione che esportano stabilmente o che si affacciano per la prima volta sui mercati esteri.

Il Roadshow intende infatti presentare strumenti e servizi che consentano alle imprese di vincere la sfida dei mercati globali e di realizzare nuove opportunità di espansione all’estero. Al termine della sessione seminariale della prima parte della mattinata, gli imprenditori potranno avvalersi di incontri individuali con i rappresentanti delle organizzazioni pubbliche e private presenti, per approfondire le opportunità di internazionalizzazione ed elaborare una strategia di mercato personalizzata.