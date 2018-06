Roberta Francomano live alla notte rossa di Maranello

Sabato 16 giugno alla "Notte Rossa di Maranello sarà ospite live Roberta Francomano, in arte Robbie, giovane cantante molto amata dai followers su You Tube per la sua voce straordinaria ed il suo carisma.

Robbie è pronta a stupirci nuovamente con il nuovo singolo “Dancing in The Stars” prodotto dalla Abbey Road International, uscito l'11 Giugno. Autore del brano è Richard Cavassuto. L’inedito è stato registrato lo scorso Dicembre presso gli omonimi “studios” di Londra e realizzato in una versione italiana dal titolo “Ballare Adesso” ed in una terza versione “tango”. Il videoclip della canzone, girato all’interno dello “Sporting Club”del Principato di Monaco, rivela tutto il fascino della presenza scenica di Robbie. Cosentina di nascita ma modenese d’adozione, Robbie ha subito conquistato successi e premi: il 2007 vede il suo esordio al concorso canoro “Una Voce per Sanremo” dove si classifica al 2° posto. Numerose le esibizioni “live” in diverse band della città emiliana, tra le quali la “tribute band” di Laura Pausini. Nel 2013 entra come corista della “Red House Blues Band”, band ufficiale del noto marchio Ferrari, ma è nell’anno successivo che arriva la vera svolta; viene chiamata a registrare un brano inedito scritto da Richard Cavassuto “Belle Parole”, negli Abbey Road Studios di Londra, in collaborazione con la casa di produzione discografica Abbey Road International. Il 2016 è un anno ricco di impegni e soddisfazioni per Robbie,che conquista la finale del “Cantagiro” proprio con il brano “Belle Parole”. A settembre si esibisce allo Sporting Club di Montecarlo (Monaco) per il concerto 69 Woodstock Abbey Road , alla presenza del Principe Alberto di Monaco, mentre si intensifica la presenza sul social network “YouTube” grazie ad un proprio canale, dove pubblica periodicamente versioni di celebri cover. Sempre nello stesso anno il video del brano inedito “Bugie”, scritto da Simone Bonfatti, ottiene più di 31.000 visualizzazioni, mentre nel 2017 esce il nuovo singolo “Prigioniera”, sempre cliccatissimo dai suoi followers.