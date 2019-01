 Roberto Cacciapaglia al Teatro Comunale di Carpi

Venerdì 18 gennaio alle ore 21, il Teatro Comunale di Carpi nell’ambito della rassegna L’altra musica propone la prima nazionale del tour 2019 del compositore Roberto Cacciapaglia, in collaborazione con International Music And Arts.

Compositore e pianista, Cacciapaglia è protagonista della scena musicale internazionale più innovativa per la sua musica che integra tradizione classica e sperimentazione elettronica. Da lungo tempo conduce una ricerca sui poteri del suono, nella direzione di una musica senza confini che si esprime attraverso un contatto emozionale profondo.

In questo evento unico e irripetibile, Cacciapaglia presenterà i brani del suo nuovo CD, DIAPASON, in uscita proprio venerdì 18 gennaio, utilizzando un sistema di trasmissione del suono e una tecnologia innovativa che espande i suoni del pianoforte nello spazio, portando alla luce e rendendo udibili i suoni armonici che normalmente l’orecchio umano non riesce a percepire, quei suoni armonici che Pitagora definiva ‘essenza dell’Universo’. Sarà come se dal pianoforte raggi sonori si espandessero nello spazio circostante, creando un’esperienza di incanto, una relazione profonda tra ascoltatori e interpreti.

Un elemento fondamentale e innovativo del concerto sarà la corrispondenza tra timbro degli strumenti con le luci e i colori, dove l’emanazione delle frequenze sonore incontrano la luce e i suoi raggi armonizzandosi. Tutto ciò che vibra genera armonici. Sarà un’esperienza fondamentale per entrare in contatto con le potenzialità del suono.