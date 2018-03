"L'identità del cane" e "L'identità del gatto", Roberto Marchesini alla libreria La Fenice

Venerdì 16 marzo dalle ore 18:30 l’etologo, filosofo e Direttore di Siua (Scuola di Interazione Uomo-Animale) Roberto Marchesini presenta i suoi recenti volumi, L’Identità del gatto e L’identità del cane, Apeiron Edizioni, alla Libreria La Fenice di Carpi (Modena) in dialogo con l’etologa e scrittrice Linda Guerra. L’evento è gratuito.

Dodici anni fa usciva la prima edizione de L'identità del cane di Roberto Marchesini che raccontava per la prima volta la storia della reciproca alleanza tra uomo e cane. Oggi L'identità del cane torna finalmente disponibile in una versione ampliata e rivista dall’autore e a fargli da controcanto in contemporanea esce L’identità del gatto.

Cane e gatto sono animali a noi prossimi, condividono con noi la casa ma non sempre ci sono effettivamente vicini. L’effettiva vicinanza è data dal capire i loro bisogni, i loro desideri, comprendere come percepiscono il mondo. La vicinanza a mio avviso nasce dal desiderio di costruire con loro relazioni che siano in linea con le loro attese e con le loro aspettative. La società urbana ha perduto completamente il senso della relazione con il cane e il gatto intesi come animali che possiedono una loro identità; questa identità il più delle volte viene negata e questi animali vengono trasformati in peluche o in surrogati affettivi, vengono trasformati in quei figli che non siamo riusciti ad avere o in feticci che ostentano lo status sociale al pari dell’orologio o dell’automobile, insomma vengono trasformati in qualsiasi cosa ma non in animali. Si tratta quindi di identità negate dove si parla di amore per dire qualcos’altro poiché esiste un amore rivolto all’altro che si basa sulla conoscenza e sul rispetto, ed esiste invece un amore egoistico che serve a provare soddisfazione alle nostre mancanze: ami te stesso attraverso gli altri ed è quest’ultimi tipo di “amore” che spesso riversiamo su cani e gatti. Purtroppo questo svuotamento delle identità del cane e del gatto è fonte di questo secondo tipo di amore, un sentimento narcisistico che ha poco a che fare con il rispetto.