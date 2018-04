Incontro con Robin Good: "da Brand a Friend", un nuovo modo di fare business online

Come si diventa un punto di riferimento credibile sul web? Come ci si distingue dagli altri quando tutti urlano, pubblicano e postano? Domande di grande attualità, a cui imprenditori e piccole medie imprese che vogliono fare business online, oggi, non possono sottrarsi. A rispondervi sarà Robin Good, pioniere del marketing online a supporto delle aziende ed autore del libro "Da Brand a Friend. Un nuovo modo di fare business online condividendo valore e creando relazioni”.

L’incontro gratuito, organizzato da Esc Agency* ed incentrato sui temi della visibilità, della credibilità e dei modelli di business online per imprenditori e piccole aziende, si svolgerà mercoledì 18 aprile dalle ore 18.00 alle ore 20.00 presso la Fondazione San Filippo Neri di Modena (Via Sant’Orsola 52).

I posti sono limitati: per iscriversi è sufficiente prenotarsi cliccando "Parteciperò" sulla pagina Facebook dell'evento.

I partecipanti riceveranno in omaggio:

1) "Digital Video Toolkit" - i migliori tool (a costo quasi zero)

per chi vuol utilizzare al meglio i video online

2) Facebook: PreFlight Social Media Checklist

I 20 elementi critici a cui prestare attenzione nel marketing one-to-one.

3) Content Marketing: 30 Tipi di Post per Facebook

Al termine del workshop Robin Good si intratterrà con i partecipanti e autograferà copie del suo libro.