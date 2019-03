Rocambolika 2019, torna a Carpi lo spettacolo sui trampoli che fa sognare ad occhi aperti

Un weekend sulle ali della fantasia a Rocambolika 2019, la rassegna d’intrattenimento ideata dalla Fondazione CR Carpi e offerta alle famiglie del territorio. Sabato 16 marzo alle ore 21.00 e domenica 17 marzo alle ore 17.30, in Auditorium San Rocco, va in scena lo spettacolo di trasformismo sui trampoli Pindarico Gold, un viaggio libero e divertente, in bilico tra reale e immaginario.

Si gonfia il pallone della mongolfiera: tutti a bordo, si parte! Come in una lanterna magica, entriamo con Pietro Rasoti, ideatore dello show e trampoliere, in un mondo di creature straordinarie e improbabili incontri.

Via libera a divertenti acrobazie in una dimensione a metà strada tra la fiaba e il sogno ad occhi aperti. Uno spettacolo per tutta la famiglia di grande potenza evocativa che conduce il pubblico in un mondo di creature straordinarie insieme alle loro bizzarre performance: la danza di un polpo viola e d'argento, i volteggi di un coloratissimo uccello delle ali variopinte, i simpatici equilibrismi di una scimmietta circense e ancora l'elefante, il dinosauro e l'unicorno. Personaggi ora seri, ora buffi che, grazie all'utilizzo dei trampoli, diventano di straordinarie dimensioni e di grande impatto visivo, tra sorprese e risate, alla scoperta del meraviglioso.

Lo spettacolo è gratuito, offerto dalla Fondazione CR Carpi. La prenotazione è obbligatoria sul sito a partire da lunedì 11 marzo alle ore 8.00.